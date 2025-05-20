الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

المؤبد لسائق لودر المتهم بقتل "مهندس التجمع" داخل موقع إنشاء

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن المؤبد على سائق لودر متهم بقتل مهندس داخل موقع إنشاءات في أحد المشروعات السكنية بالتجمع الأول.

 

تفاصيل الواقعة

كانت جهات التحقيق  أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات الأولية عن ارتكابه واقعة دهس المهندس داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا يفيد بوقوع الحادث المأساوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم القبض على المتهم واقتياده إلى القسم، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق.

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شهادة الزملاء وكشف الحالة النفسية

أفادت التحقيقات أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وظهر خلال التحقيقات وهو يهذي بكلمات غير مفهومة. كما أدلى زملاؤه بشهادات تفيد بأنه يعاني من اهتزاز نفسي واضح، وأنه التحق بالعمل داخل المشروع قبل الواقعة بـ١١ يومًا فقط.

وبعد انتهاء التحقيقات واستعراض كافة الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد، لتنهي فصلًا مأساويًا راح ضحيته شاب في مقتبل العمر أثناء أداء عمله.

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