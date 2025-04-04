10 أطعمة تزيد من خطر الإصابة بالخرف وتلف الدماغ

في تحذير صادم، كشف خبراء التغذية عن قائمة بأطعمة شائعة الاستهلاك، تتسبب في تدهور صحة الدماغ، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة، كفقدان الذاكرة والخرف.

وعلى الرغم من الفوائد الصحية المعروفة لبعض الأطعمة، مثل التوت والمكسرات والسلمون، إلا أن هذه القائمة تهدد الوظائف الذهنية بشكل خطير، خاصة مع التقدم في السن، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أطعمة تؤدي إلى تلف الدماغ

الدهون المتحولة

أكدت الدراسات العلمية، وعلى رأسها دراسة نشرت في مجلة علم الأعصاب، أن الدهون المتحولة، الموجودة بوفرة في السمن النباتي والوجبات الخفيفة المُعبأة، تُلحق أضرارًا بالغة بالدماغ. وتعمل هذه الدهون على رفع مستويات حمض الإيلاديك في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة كبيرة.

الكحول

لا يقتصر تأثير الكحول على تدهور الذاكرة وصعوبة التركيز، بل يمتد ليشمل إتلاف مسارات التواصل في الدماغ، مما يعيق القدرة على معالجة المعلومات واسترجاعها. والإفراط في تناول الكحول يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والارتباك.

المشروبات السكرية

تحتوي المشروبات الغازية والعصائر المحلاة على كميات هائلة من السكر، وخاصة الفركتوز، الذي أثبتت الأبحاث أنه يسبب انكماش مناطق حيوية في الدماغ، مما يؤدي إلى تدهور الذاكرة والقدرات الذهنية.

المحليات الصناعية

على عكس الاعتقاد السائد، فإن المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تقل خطورة عن نظيرتها المحلاة بالسكر. فقد كشفت الدراسات أن المحليات الصناعية تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف بثلاثة أضعاف.

الأطعمة المقلية

تتسبب الأطعمة المقلية، مثل البطاطس المقلية والدونات، في التهابات مزمنة بالجسم، مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وبالتالي تدهور الوظائف الإدراكية.

الكربوهيدرات المكررة

الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض، ترفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، مما يؤثر سلبًا على الذاكرة والتركيز، ويزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تضر بالقلب والدماغ على حد سواء. وخبراء التغذية ينصحون بتقليل استهلاكها، واستبدالها بالأسماك والدواجن والفاصوليا.

منتجات الألبان كاملة الدسم

الزبدة والجبن كامل الدسم والحليب كامل الدسم، غنية بالدهون المشبعة، التي تضر بصحة الدماغ. وخبراء التغذية ينصحون بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم كبديل صحي.

الأسماك عالية الزئبق

سمك أبو سيف والتونة، تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، وهو مادة سامة للدماغ، وقد تزيد من خطر فقدان الذاكرة وضعف مهارات التفكير.

الصلصات والتتبيلات الجاهزة

تحتوي الصلصات والتتبيلات الجاهزة على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، الذي يرتبط بمشاكل صحية متنوعة، بما في ذلك فقدان الذاكرة وتراجع أداء الدماغ.

نصائح للحفاظ على صحة الدماغ

قراءة ملصقات المنتجات الغذائية بعناية، وتجنب المنتجات التي تحتوي على الدهون المتحولة والسكريات المضافة والمحليات الصناعية.

تحضير الوجبات في المنزل قدر الإمكان، باستخدام مكونات طازجة وصحية.

التركيز على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الخضروات والفواكه والتوت.

تناول الاطعمة الغنية بالاوميجا 3، مثل الأسماك الدهنية.

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