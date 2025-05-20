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محافظات

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بمحافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

تراجعت أسعار  الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ حيث تراجعت الأسعار 5 جنيهات في الكيلو، وتراوحت الأسعار مابين  90 و100 جنيه للكيلو، بينما تراوحت اسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 80 و85 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات مابين 80 و85 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 100 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 100 و115 جنيها،  وأسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  الي 150جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 95 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   200  و 205 جنيها  وفي السوبر ماركت 220 جنيها،  وكيلو الاوراك 108 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيها، كيلو صدور بالعظم 145 جنيها، كيلو الدبابيس145 جنبها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 200 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 200 جنيها، كيلو الاجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 19 مايو 2025 (آخر تحديث)

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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