غليان في المصري.. استقالة كامل أبو علي تفجر الأوضاع.. أعضاء المجلس يهددون بالرحيل.. ومحافظ بورسعيد يستعين بوزير الرياضة

اشتعلت الأحداث داخل جدران النادي المصري خلال الساعات الماضية بتغيير الجهاز الفني من ناحية وتقديم كامل أبو علي لاستقالته من ناحية أخرى، مما أثار قلق جماهير بورسعيد العاشقة لفريقها بجنون.

استقالة كامل أبو علي من المصري

تقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري باستقالته من رئاسة النادي مساء أمس الإثنين، مبررًا ذلك بسبب ظروفه الصحية.

وطبقًا للقواعد القانونية، يستمر المجلس حتى موعد أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

كواليس استقالة كامل أبو علي

وبرر كامل أبو علي استقالته من رئاسة النادي المصري البورسعيدي لظروفه الصحية التي تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي وفق ما أكده في بيان استقالته التي تقدم بها إلى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

المحافظ يعد بتكريم كامل أبو علي

ومن جانبه قبل محافظ بورسعيد الاستقالة دون تردد أو محاولات لإثناء أبو علي عن الاستقالة، مؤكدا تقديره البالغ لكامل له بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري والذي يعد واحدًا من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

تهديد الأعضاء بالرحيل

وهناك رغبة لدى بعض الأعضاء بمجلس المصري في الاستقالة حال إصرار أبو علي على الرحيل، وفي هذه الحالة سيكون الاتجاه لتعيين لجنة تدير النادي لحين إقامة جمعية عمومية في أقرب وقت.

وهناك ثلاثة من أعضاء إدارة المصري قرروا الاستقالة حال تمسك كامل أبو علي بالاستقالة.

أسباب استقالة كامل أبو علي

وكشفت بعض المصادر المقربة من كامل أبو علي أسباب استقالته من رئاسة النادي المصري أمس.

ومن أهم أسباب تقدم كامل أبو علي للاستقالة هو التعنت في إخلاء مركز شباب الاستاد مما تسبب في تعطيل إنهاء بناء استاد النادي المصري الذي يعد حلم عشاق النادي البورسعيدي، لاسيما وإن أبو علي هدد عدة مرات بالرحيل بسبب تأخر الانتهاء من بناء الاستاد الذي يعد مهمته الأولى والأهم خلال رئاسته للنادي المصري.



يذكر أنه تم إصدار قرار إخلاء مركز شباب الاستاد برقم ٧٣ /٢٠٢٤ والذي يتضمن نقل المركز إلى مركز شباب بورسعيد أمام قسم الشرق، ولذلك لحين إتمام بناء الأرض الجديدة له بمساحة ١٦١٧١ مترا مربعا، وأن يخلي الموقع فورا لأعمال إنشاء استاد بورسعيد، لكن هناك مماطلة في تنفيذ قرار الإخلاء مما يعطل إتمام مشروع استاد النادي المصري، وهو ما دفع أبو علي للاستقالة من رئاسة النادي البورسعيدي.

وطرح مركز شباب الاستاد مزادا على بوفيه لمدة أربع شهور، مما يدل على حدوث تعديل على قرار الإخلاء.

من أهم الأسباب أيضا تكبد أبو علي مبالغ طائلة من جيبه الخاص لسداد ديون على النادي مستحقة من مجالس سابقة لصالح لاعبين سابقين، لينقذ الفريق من أزمات قيد عدة مرات.

نواب بورسعيد يرفضون استقالة أبو علي

وأعلنت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد صباح اليوم رفضها التام استقالة كامل أبو علي من رئاسة مجلس إدارة النادي المصري، مؤكدين تمسكهم باستمراره في منصبه، تقديرًا لما قدمه من جهود كبيرة في خدمة الكيان البورسعيدي العريق.

وأكد النواب، أن استقالة "أبو علي" جاءت مفاجئة وسريعة، دون تمهيد أو مقدمات، ما أثار حالة من القلق بين جماهير النادي التي اعتبرت رحيله خسارة كبيرة في توقيت حرج، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها الفريق الأول للنادي المصري.

وشدد النواب، في بيان لهم، على أنهم يتحركون نيابة عن جماهير بورسعيد التي تثق بقيادة كامل أبو علي للمصري، وتؤمن بقدرته على مواصلة مسيرة التطوير والاستقرار داخل النادي، مشيرين إلى أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل إقناعه بالتراجع عن قراره والعدول عن الاستقالة.

وأوضح أعضاء الكتلة البرلمانية، أن النادي المصري بحاجة إلى قيادة بحجم وخبرة "أبو علي"، خاصة في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن دعمه ليس فقط تكليفًا إداريًّا، بل هو مطلب جماهيري واسع، يعكس مدى التقدير الشعبي لشخصه.

المحافظ يتراجع عن موقفه ويلجأ إلى وزير الرياضة

وعقد محافظ بورسعيد اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة النادي المصري مساء أمس الإثنين امتد حتى صباح اليوم بعد استقالة كامل أبو على من رئاسة النادي.

وشهد الاجتماع حضور الحسينى أبو قمر ورجب عبد القادر نائبي مجلس إدارة النادي المصري والأعضاء اللواء ياسر سالم وأحمد الطحان وعماد البرشة.

وانتهى الاجتماع الذي جمع اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ومجلس إدارة النادي المصري بالنظر في إرجاء قبول الاستقالة التي قدمها كامل أبو على من رئاسة المصري.

وخلال الاجتماع، بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد أبدى اللواء محب حبشي، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي كان يتابع الاجتماع أولًا بأول تفهمهما الكامل لوجهة نظر المجلس بضرورة التروي وإفساح الوقت للمجلس للتشاور مع كامل أبو علي لإثنائه عن الاستقالة لحين عودته من خارج البلاد.



كما أكد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد كذلك استمرار الدعم المقدم للنادي المصري وجماهيره العظيمة خلال الفترة المقبلة، والتي سيواصل خلالها المجلس مساعيه مع المخلصين من أبناء بورسعيد من كافة الجهات المعنية والسياسية والشعبية لإثناء كامل أبو علي عن قراره بالاستقالة إرساء لحالة الاستقرار التي يعيشها النادي المصري على كافة المستويات والأصعدة.

تفاصيل إنهاء التعاقد مع أنيس بوجلبان

على الجانب الآخر يعاني الفريق الأول من عدم استقرار، وتغيير بالجهاز الفني قبل خوضه مباراة هامة بالدوري المصري في صراعه على المربع الذهبي.

ووافق التونسي أنيس بو جلبان وجهازه المعاون على إنهاء التعاقد مع النادي المصري بالتراضي.

وجاء قرار الاستغناء عن بو جلبان بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها المصري أمام سيراميكا برباعية نظيفة في الجولة السابعة من الدوري.

وعانى المصري من سوء نتائج ومستوى خلال الموسم الحالي وودع كأس مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1.

وودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

كما فشل في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

جدير بالذكر أن أمل الحصول علي المركز الرابع مازال موجود بعد الفوز على البنك الأهلي وحرس الحدود في المباراتين القادمتين.

ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًّا للمصري

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري تعيين ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًّا للفريق وتوجيه الشكر لـ التونسي أنيس بو جلبان أول أمس الأحد.

وتم الاتفاق على أن يتولي ميمي عبد الرازق منصب المدير الفني للفريق وتمت الموافقة على تشكيل الجهاز الفني والاداري والطبي الجديد بمعرفة ميمي عبد الرازق والذي جاء كالآتي:

ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًّا.

محمد معوض مدربًا عاملًا.

السعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا.

سيف داوود مديرًا للكرة.

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