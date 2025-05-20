ستاد المصري الأبرز، كواليس استقالة كامل أبو علي من رئاسة النادي

كشفت بعض المصادر المقربة من كامل أبو علي أسباب استقالته من رئاسة النادي المصري أمس الثلاثاء.



أسباب استقالة كامل أبو علي

وتعد أهم أسباب تقدم كامل أبو علي للاستقالة هو التعنت في إخلاء مركز شباب الاستاد مما تسبب في تعطيل إنهاء بناء ستاد النادي المصري الذي يعد أهم انجازات النادي والحلم الذي يحلم به عشاق النادي البورسعيدي.

ويعد هذا السبب هو السبب الرئيس لاسيما أن أبو علي هدد عدة مرات بالرحيل بسبب تاخر الانتهاء من بناء الاستاد الذي يعد مهمته الأولى والأهم خلال رئاسته للنادي المصري.



يذكر أنه تم إصدار قرار إخلاء مركز شباب الاستاد برقم ٧٣ /٢٠٢٤ والذي يتضمن نقل المركز إلى مركز شباب بورسعيد أمام قسم الشرق؛ ولذلك لحين إتمام بناء الأرض الجديدة لهم بمساحة ١٦١٧١ متر مربع وتخصيص قطعة أرض بديلة لهم وأن يخلي الموقع فورا لأعمال إنشاء ستاد بورسعيد والمشروع.

لكن تتم المماطلة في تنفيذ قرار الإخلاء مما يعطل إتمام مشروع ستاد الناي المصري وهو ما دفع أبو علي للانسحاب من رئاسة النادي البورسعيدي.

وقام مركز الاستاد بطرح مزاد على بوفية لمدة أربعة شهورمما يدل على حدوث تعديل على قرار الإخلاء.

من أهم الأسباب أيضا تكبد أبو علي لمبالغ طائلة من جيبه الخاص لسداد ديون على النادي مستحقة من مجالس سابقة لصالح لاعبين سابقين وأنقذ الفريق من أزمات قيد عدة مرات.



استقالة كامل أبو علي من المصري

تقدم كامل أبو علب رئيس النادي المصري باستقالته عن رئاسة النادي مبررًا ذلك بسبب ظروفه الصحية.

وطبقًا للقواعد القانونية يتم استمرار المجلس حتى أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الإدارة.

تفاصيل أسباب استقالة كامل أبو علي

وبرر كامل أبو علي استقالته من رئاسة النادي المصري البورسعيدي لظروفه الصحية التي تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي وفق ما أكده في بيان استقالته التي تقدم بها إلى السيد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد.

المحافظ يوجه له الشكر ويعد بتكريم كامل أبو علي

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد تقديره البالغ لكامل أبو علي بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري والذي يعد واحدًا من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًّا للمصري

أعلن مجلس إدارة النادي المصري تعيين ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًّا للفريق وتوجيه الشكر لـ التونسي أنيس بو جلبان أول أمس الأحد.

وتم الاتفاق على أن يتولي ميمي عبد الرازق منصب المدير الفني للفريق وتمت الموافقة على تشكيل الجهاز الفني والاداري والطبي الجديد بمعرفة ميمي عبد الرازق والذي جاء كالآتي:

ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًّا.

محمد معوض مدربًا عاملًا.

السعيد إبراهيم مدربًا مساعدًا.

سيف داوود مديرًا للكرة.

تفاصيل إنهاء التعاقد مع أنيس بوجلبان

ووافق أنيس بو جلبان وجهازه المعاون على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وجاء قرار الاستغناء عن بو جلبان بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها المصري أمام سيرانيكا برباعية نظيفة في الجولة السابعة من الدوري.

وعانى المصري من سوء نتائج ومستوى خلال الموسم الحالي وودع كأس مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1.

وودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية من ربع النهائي أمام سيمبا التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

كما فشل في تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

جدير بالذكر أن أمل الحصول على المركز الرابع مازال موجودا بشرط الفوز على البنك الأهلي وحرس الحدود في المباراتين القادمتين.

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