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خارج الحدود

ترامب يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع بوتين لإنهاء الصراع في أوكرانيا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، مضى بشكل جيد.

روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار

وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار، والفاتيكان أبدى استعداده لاستضافة المحادثات الروسية الأوكرانية".

وتابع ترامب: "شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيبحثها طرفا الصراع.. المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فورا وأبلغت زيلنسكي وقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا بذلك".

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

واستطرد ترامب: روسيا تريد تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا، يمكن لأوكرانيا الاستفادة أيضا من التجارة معنا

وأختتم: هناك فرصة كبيرة أمام روسيا لتوفير فرص العمل وتحقيق الثروة.

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