ترامب يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع بوتين لإنهاء الصراع في أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، مضى بشكل جيد.
روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار
وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار، والفاتيكان أبدى استعداده لاستضافة المحادثات الروسية الأوكرانية".
وتابع ترامب: "شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيبحثها طرفا الصراع.. المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فورا وأبلغت زيلنسكي وقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا بذلك".
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
واستطرد ترامب: روسيا تريد تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا، يمكن لأوكرانيا الاستفادة أيضا من التجارة معنا
وأختتم: هناك فرصة كبيرة أمام روسيا لتوفير فرص العمل وتحقيق الثروة.
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