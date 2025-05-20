بوتين يعلن تفاصيل عن مكالمته الهاتفية مع ترامب

أفصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الإثنين، بعض تفاصيل المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد أن استمرت أكثر من ساعتين.

ووصف الرئيس الروسي المحادثة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنها ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية، معربًا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

روسيا تؤيد وقف الأعمال القتالية

وقال بوتين: "روسيا تؤيد وقف الأعمال القتالية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام"، لافتًا إلى أن ترامب أعرب خلال المحادثة عن موقفه بشأن إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا".

وأوضح الرئيس الروسي أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لفترة زمنية معينة أمر ممكن إذا تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة، مشيرا إلى الحاجة لإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف.

معاهدة سلام مستقبلية محتملة

وقال: "اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة مع تحديد عدد من المواقف، مثل مبادئ التسوية، وتوقيت اتفاق السلام المحتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة معينة إذا تم التوصل إلى الاتفاقات ذات الصلة".

وأشار بوتين حول استئناف المفاوضات مع أوكرانيا، قائلًا: "بالمناسبة، استؤنفت الاتصالات بين المشاركين في الاجتماع والمفاوضات في إسطنبول، وهذا يعطي سببا للاعتقاد بأننا، بشكل عام، على الطريق الصحيح"، مشددا على أن "موقف روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا واضح والأمر الرئيسي هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة".

روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار

وكان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الإثنين، مضى جيدًا.



وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار، والفاتيكان أبدى استعداده لاستضافة المحادثات الروسية الأوكرانية".

وتابع ترامب: "شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيبحثها طرفا الصراع.. المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فورا وأبلغت زيلنسكي وقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا بذلك".

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