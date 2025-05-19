زيلنسكي: طلبت من ترامب ألا يتخذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دوننا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: طلبت من ترامب ألا يتخذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دوننا.

ترامب يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، مضى جيدًا.

روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار

وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار، والفاتيكان أبدى استعداده لاستضافة المحادثات الروسية الأوكرانية".

وتابع ترامب: "شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيبحثها طرفا الصراع.. المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فورا وأبلغت زيلنسكي وقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا بذلك".

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

واستطرد ترامب: روسيا تريد تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا، يمكن لأوكرانيا الاستفادة أيضا من التجارة معنا

وأختتم: هناك فرصة كبيرة أمام روسيا لتوفير فرص العمل وتحقيق الثروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.