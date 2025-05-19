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خارج الحدود

زيلنسكي: طلبت من ترامب ألا يتخذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دوننا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: طلبت من ترامب ألا يتخذ أي قرار بشأن أوكرانيا من دوننا.

 

ترامب يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، مضى جيدًا.

 

روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار

وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار، والفاتيكان أبدى استعداده لاستضافة المحادثات الروسية الأوكرانية".

وتابع ترامب: "شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيبحثها طرفا الصراع.. المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فورا وأبلغت زيلنسكي وقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا بذلك".

 

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

واستطرد ترامب: روسيا تريد تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا، يمكن لأوكرانيا الاستفادة أيضا من التجارة معنا

وأختتم: هناك فرصة كبيرة أمام روسيا لتوفير فرص العمل وتحقيق الثروة.

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زيلينسكي أوكرانيا بوتين ترامب روسيا وأوكرانيا

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