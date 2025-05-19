الكرملين يكشف موعد المكالمة المرتقبة بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن المكالمة الهاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مقررة الساعة 17:00 بتوقيت موسكو.

وقال بيسكوف خلال تصريحات صحفية بهذا الشأن: "ستجري المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعة 17:00 (بتوقيت موسكو)".

وكانت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، أجرت اتصالا هي وزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع الرئيس ترامب للتشاور قبل مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت رئيسة وزراء إيطاليا على دعمها مع الشركاء الأوروبيين والغربيين جهود الرئيس ترامب لتحقيق سلام دائم بأوكرانيا.

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا: أكدت في الاتصال مع الرئيس ترامب على أهمية وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في أوكرانيا.

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