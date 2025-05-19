أول تعليق من زيلينسكي على مكالمة ترامب وبوتين بشأن وقف الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: استمعت لما نقله الرئيس ترامب عن اتصاله مع بوتين وننتظر دراسة المقترح الذي ستقدمه روسيا.

وأضاف زيلنسكي: ما فهمناه أن روسيا لا تريد وقف إطلاق نار فقط لإنهاء الحرب بل أشياء أخرى لا أستطيع تقييمها قبل معرفتها.. ننتظر مسودة من روسيا لما تعتبرها مبادئ لوقف الحرب ستنقلها لنا الولايات المتحدة.

وأستطرد زيلنسكي: موقفنا واضح وهو أننا نريد وقف الحرب لكنني لا أعلم موقف الروس الحقيقي وربما هم لا يعلمون ماذا يريدون.

ترامب يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الاتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الإثنين، مضى بشكل جيد.

روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار

وأضاف ترامب: "روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورا الاتصالات بشأن وقف إطلاق النار، والفاتيكان أبدى استعداده لاستضافة المحادثات الروسية الأوكرانية".

وتابع ترامب: "شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا سيبحثها طرفا الصراع.. المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ فورا وأبلغت زيلنسكي وقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا بذلك".

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

واستطرد ترامب: روسيا تريد تجارة كبيرة مع الولايات المتحدة عندما تنتهي الحرب في أوكرانيا، يمكن لأوكرانيا الاستفادة أيضا من التجارة معنا

وأختتم: هناك فرصة كبيرة أمام روسيا لتوفير فرص العمل وتحقيق الثروة.

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