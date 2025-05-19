فيتو تكشف في عددها الجديد: السوق السوداء تحتكر الأدوية المنقذة للحياة

تنشر فيتو في عددها الجديد ملفا خاصا عن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، والذي وصفه عدد من الاقتصاديين بتكرار تبني القرارات العشوائية، والذي يقود إلي نتائج غير محسوبة، بينما فسره البرلمانيون بأن الحكومة تعاند الفقراء وتضاعف معاناتهم وتعمل ضد الشعب.

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