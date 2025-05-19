الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر يفوز على اتحاد كلباء بثلاثية في الدوري الإماراتي

النصر الإماراتي
النصر الإماراتي

حقق فريق النصر فوزا صعبا على حساب نظيره فريق اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من  الدوري الإماراتي

مباراة النصر واتحاد كلباء

وسجل ثلاثية فريق النصر كل من: سمير مميسيفيتش في الدقيقة 3 وماتيوس اوليفيرا في الدقيقة 13 وهاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 45+1. 

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق النصر الاماراتي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق اتحاد كلباء الذي يحتل المركز التاسع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر اتحاد كلباء الدوري الإماراتي

مواد متعلقة

ظهور النني، الجزيرة يواجه البطائح بالدوري الإماراتي

بمشاركة النني، الجزيرة يتعادل مع العين 1/1 في الدوري الإماراتي

ads

الأكثر قراءة

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

كرة السلة، الزمالك يهزم الأهلي قبل نهائي دوري السوبر

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ميزانية تبني نادي من أول وجديد.. الزمالك سدّد كام غرامات خلال سنة و7 شهور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث الصحيحة، فضل المسجد النبوي على سائر المساجد وقصة بنائه

ماذا تفعل المرأة إذا جاءها العذر الشرعي أثناء الحج؟ أمينة الفتوى ترد

هل زيارة المسجد النبوي واجبة في الحج؟ وما هو الوقت المختار لها؟

المزيد
الجريدة الرسمية