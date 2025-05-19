النصر يفوز على اتحاد كلباء بثلاثية في الدوري الإماراتي

حقق فريق النصر فوزا صعبا على حساب نظيره فريق اتحاد كلباء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإماراتي.

مباراة النصر واتحاد كلباء

وسجل ثلاثية فريق النصر كل من: سمير مميسيفيتش في الدقيقة 3 وماتيوس اوليفيرا في الدقيقة 13 وهاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 45+1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

وبتلك النتيجة يحتل فريق النصر الاماراتي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن فريق اتحاد كلباء الذي يحتل المركز التاسع.

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