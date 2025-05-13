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رياضة

ظهور النني، الجزيرة يواجه البطائح بالدوري الإماراتي

الجزيرة الإماراتي،فيتو
الجزيرة الإماراتي،فيتو

يستضيف فريق الجزيرة الإماراتي، الذي يضم بين صفوفه المصري محمد النني، نظيره فريق البطائح، في المباراة التي تجمعهما في الخامسة عصر اليوم، الثلاثاء، في إطار الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإماراتي.


ويدخل فريق الجزيرة المباراة في المركز السابع برصيد 33 نقطة، حيث خاض لاعبوه 23 مباراة وحققوا 9 انتصارات و6 تعادلات بالإضافة إلى 8 خسائر، مسجلين 40 هدفا ومستقبلين 36.

 

وفي المقابل، يحتل البطائح المركز الـ12 برصيد 24 نقطة إذ خاض 23 مباراة وحقق 6 انتصارات و6 تعادلات بالإضافة إلى 11 خسارة، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 39.

ويتطلع الجزيرة إلى العودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى، إذ لم يعرف الفريق طعم الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري، وتعرض للهزيمة أمام خورفكان والوصل وكلباء، وتعادل مع عجمان ثم العين في الجولة الماضية، حيث كان آخر فوز حققه الفريق في الدوري منذ فبراير الماضي عندما تغلب على دبا الحصن بهدف دون رد.

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محمد النني الدوري الإماراتي الجزيرة الاماراتي فريق الجزيرة

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