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رياضة

بمشاركة النني، الجزيرة يتعادل مع العين 1/1 في الدوري الإماراتي

النني
النني

انتهت مباراة فريق الجزيرة مع نظيره العين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الإماراتي للمحترفين.

وسجل هدف الجزيرة اللاعب نبيل فقير في الدقيقة 1+45، وتعادل العين عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 60. 

تشكيل الجزيرة ضد العين

ودخل نادي الجزيرة المباراة بتشكيل شهد تواجد اللاعب المصري محمد النني حيث جاء تشكيل الفريق كالتالي:

في حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: محمد النني، إلياس لكريمي، محمد ربيع، رافيل تاجير.

الوسط: نيكولا فوكيتش، مامادو كوليبالي، برونو كونسيساو.

في خط الهجوم: فينيسيوس ميلو، نسيم الشاذلي، نبيل فقير.

ترتيب العين والجزيرة في الدوري 

وبتلك النتيجة يحتل الجزيرة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل العين المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

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الجزيرة العين الدوري الاماراتي للمحترفين الدوري الإماراتي محمد النني

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