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جامعة أسيوط التكنولوجية تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية (صور)

حفل ختام الأنشطة
حفل ختام الأنشطة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، فيتو

نظمت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ اليوم الثلاثاء حفلًا لختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م؛ وذلك تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام محمود منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

شهدت الحفل حضور؛ الدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور أحمد عبدالعال وكيل كلية العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور محمد حمدي رئيس قسم تكنولوجيا التصنيع الغذائي، والدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، وأ. جمال كمال عباس أمين عام الجامعة؛ وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري ولفيف من طلاب الجامعة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة قرآنية لآيات من الذكر الحكيم؛ كما تضمن الحفل تكريم السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية الذين شاركوا في مختلف الفعاليات والأنشطة التي نظمتها الجامعة خلال العام، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الفائزين في مختلف المسابقات الخارجية والداخلية، والطلاب المشاركين في مختلف الفعاليات والأنشطة التي نظمتها الجامعة، وأيضا تكريم الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥م.

وفي مستهل كلمته؛ وجه الدكتور جمال تاج، خالص التهنئة لجميع الطلاب على مشاركتهم الفعالة والمشرفة في مختلف المسابقات الخارجية والداخلية على مدار العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م؛ مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب في مختلف الأنشطة الأكاديمية والثقافية والرياضية والاجتماعية طوال العام.

 

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات الطلاب خارج قاعات الدراسة، إيمانًا بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية المتكاملة وتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم؛ متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور على يوسف؛ أن هذا الحفل يُمثل تتويجًا للجهود المبذولة طوال العام الجامعي، ويعكس مدى تفاعل الطلاب في مختلف الأنشطة التي تعزز قدراتهم وتصقل مهاراتهم القيادية؛ موجهًا الشكر للطلاب على  التمثيل المشرّف لطلاب الجامعة في كافة المحافل الداخلية والخارجية، كما وجه الشكر لإدارة رعاية الطلاب بالجامعة على جهودها خلال العام ٢٠٢٤-٢٠٢٥م، متمنيًا لهم مزيد من الفعاليات والأنشطة الطلابية المتميزة العام القادم.

 

وفي نفس السياق، أعرب الدكتور عصام محمود، عن خالص سعادته بهذا الحفل الذي يمثل لحظة فخر لجميع المشاركين في الأنشطة الطلابية، مشيدًا بالإبداع والتميز الذي أظهره الطلاب خلال العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعة، خاصة في ظل ما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية وتشجيع لهم؛ ليكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات.

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وجدير بالذكر؛ فاز الطالب على محمد علي طالب بالفرقة الثالثة برنامج تكنولوجيا المعلومات بالطالب المثالي على مستوى الجامعة، والطالبة آلاء محمود محمد طالبة ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي؛ بالطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥م.

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