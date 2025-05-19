الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

تصريح مثير من نائب الرئيس الأمريكي بشأن الصراع الروسي الأوكراني

روسيا
روسيا

قال نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات لافتة اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة قد تضطر لإعادة النظر في دورها بالصراع الدائر في أوكرانيا، إذا استمرت روسيا في رفض الانخراط الجاد في جهود إنهاء الحرب.

وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو غير قادر على إنهاء هذه الحرب"، مشيرًا إلى أن غياب الإرادة السياسية في موسكو يعقّد فرص التوصل إلى تسوية سلمية.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بلاده لا يمكنها الاستمرار إلى ما لا نهاية في حرب "لا تبدي الأطراف المعنية رغبة حقيقية في إنهائها".

 

روسيا وأوكرانيا تعلنان الاتفاق على تبادل الأسرى بصيغة ألف مقابل ألف

وذكرت تقارير إعلامية، أن روسيا وأوكرانيا أكدتا الاتفاق على تبادل الأسرى بصيغة ألف مقابل ألف.

 

المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول 

 وفي السياق ذاته قال الوفد الروسي بإسطنبول، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: راضون عن نتائج المحادثات بإسطنبول و تبادلنا مع الوفد الأوكراني الرؤى بشأن وقف النار.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت أوكرانيا،  انطلاق مباحثات مباشرة مع روسيا في مدينة إسطنبول التركية، هي الأولى من نوعها منذ عام 2022.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي على الهواء مباشرة، اجتماع وفدي التفاوض الروسي والأوكراني إلى جانب وفد تركي، ضمن محادثات سلام تعد الأولى من نوعها منذ مارس 2022، أي بعد شهر من بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وفي مستهل اللقاء، ألقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كلمة رحب فيها بالطرفين، مؤكدا أهمية استئناف الحوار المباشر لتحقيق تقدم على المسار الدبلوماسي.

وقال فيدان إن "من الضروري التوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن".

وأكد الوزير التركي أهمية أن تشكل هذه المحادثات أساسا للقاء بين رئيسي البلدين، معبرا عن سعادته برؤية رغبة الجانبين في إتاحة فرصة جديدة للسلام.

وعلق أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إن محاولات موسكو ربط اجتماع إسطنبول بالمفاوضات الفاشلة التي جرت عام 2022 "ستبوء بالفشل".

وكانت روسيا قد وصفت المحادثات الجارية بأنها استكمال للعملية التفاوضية التي توقفت في ربيع 2022.

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روسيا المسؤول الأمريكي الصراع الروسي الأوكراني
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