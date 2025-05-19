الإثنين 19 مايو 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة اليوم لـ 51 شهيدًا

غزة
غزة

 استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. 

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم ارتفعت إلى 51 شهيدًا، في ظل استمرار الغارات المكثفة على مختلف المناطق. 

كما أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين عقب استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزل في منطقة الحدبة بمدينة دير البلح، وسط القطاع، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة في المنازل المجاورة. 

وتتواصل الغارات الجوية والمدفعية على القطاع بالتزامن مع اشتداد المعارك في عدد من المحاور، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة.

ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة اليوم لـ 46 شهيدا

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن سقوط 46 شهيدا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

واستشهد فلسطيني بينما أصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وفي وقت سابق من اليوم استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

 وأمس الأحد أعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 132 مواطنا في غارات مكثفة من طيران الاحتلال 61 منهم في مدينة غزة وشمال القطاع.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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