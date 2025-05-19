سرقة 50 مليون جنيه من شقة نوال الدجوي، أثارت قائمة المسروقات الضخمة من شقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، جدلًا واسعًا، وخاصة أن التحريات الأولية في واقعة السرقة الدكتورة كشفت عن اختفاء مبالغ ضخمة من داخل خزنة بغرفة نومها داخل شقة فاخرة بكمبوند شهير بمدينة أكتوبر، في المبنى الذي تمتلكه العائلة بالكامل، وشملت المسروقات 50 مليون جنيه مصري.

إجابات صادمة لـ "شات جي بي تي" عن مسروقات نوال الدجوي

وجود 50 مليون جنيه من شقة نوال الدجوي أثار دهشة كثير من المصريين، وتساؤلاتهم عن المساحة التي يمكن أن يوضع فيها المبلغ، وحجم المبلغ بالضبط الذي كانت تضع فيه الدكتورة نوال الدجوي مبلغ الـ50 مليون جنيه الذي سُرق من شقتها، لذا توجهنا إلى برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، ليكشف لنا عن الإجابات لهذه الأسئلة.

حجم مبلغ 50 مليون جنيه، فيتو



كانت إجابة الذكاء الاصناعي "شات جي بي تي" عن الأسئلة صادمة، حيث جاءت الإجابة أن "الورقة من فئة 200 جنيه تساوي 50,000,000 ÷ 200 = 250,000 ورقة نقدية"

"وزن الورقة النقدية الوحدة: الورقة الواحدة في المتوسط وزنها حوالي 1 جرام الوزن الكلي: 250,000 × 1 جرام = 250,000 جرام = 250 كيلو جرام تقريبًا، يعني الـ50 مليون جنيه كانوا تقريبًا ربع طن كاش!"

وعلق "شات جي بي تي" قائلًا: " تخيّل تشيل ربع طن وتخرج بيه من شقة؟ دي مش سرقة، دي تمرين حديد!"

ملعب أو برج، المساحة التي يشغلها 50 مليون جنيه

أما المساحة التي يمكن أن يشغلها مبلغ 50 مليون جنيه فرد "شات جي بي تي" قائلًا: "المساحة التي يمكن أن يشغلها 50 مليون جنيه، خلينا ندخل في التفاصيل الحماسية دي كأننا في فيلم أكشن.. هنتكلم دلوقتي عن المساحة اللي ممكن يشغلها مبلغ 50 مليون جنيه مصري كاش، وهنفترض إنهم كلهم من فئة 200 جنيه (عشان أقل عدد أوراق وأكبر فئة متداولة).

مساحة ملعب صغير لوضع 50 مليون جنيه، فيتو



وتابع الذكاء الاصطناعي "أولًا: عدد الأوراق 50,000,000 ÷ 200 = 250,000 ورقة نقدية، ثانيًا: أبعاد الورقة النقدية، الورقة من فئة 200 جنيه تقريبًا حجمها: طول: 15.4 سم، عرض: 7.0 سم، سُمك الورقة الواحدة: تقريبيًا 0.1 ملم (يعني 0.0001 متر)

وقال شات جي بي تي: "ثالثًا: المساحة لو رصيناها جنب بعض لو فرشنا الـ250,000 ورقة جنب بعض كأنها بلاط، نضرب: المساحة لكل ورقة: 15.4 × 7 = 107.8 سم²، إجمالي المساحة: 250,000 × 107.8 = 26,950,000 سم²، تساوي 2,695 م² تقريبًا، يعني تقريبًا نفس مساحة ملعب كرة قدم صغير!"

سرقة 50 مليون جنيه من شقة نوال الدجوي، فيتو



وتابع "شات جي بي تي" إجابته فقال: "طيب لو اتكدّست فوق بعض؟ سُمك الورقة 0.1 ملم، يعني: 250,000 × 0.1 = 25,000 ملم = 25 متر ارتفاع، يعني لو رصيت الفلوس فوق بعض، يبقى عندك برج فلوس ارتفاعه 25 متر! ده أطول من مبنى 8 أدوار تقريبًا!"

واختتم شات جي بي تي إجابته قائلًا: "الخلاصة: ممكن يغطي ملعب صغير لو فرشناهم! أو يتبني بيهم برج صغير لو كدّسناهم!"

تجدر الإشارة إلى أن ما يتم نشره وتداوله هو معلومات أولية عن واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي، ومازالت الواقعة قيد البحث والتحري ولم تصدر بشانها أيه معلومات او بيانات رسمية حتى الآن.



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