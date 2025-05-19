التفاصيل الكاملة لسرقة ملايين الجنيهات والدولارات من منزل الدكتورة نوال الدجوي

تباشر النيابة العامة في أكتوبر التحقيق في واقعة سرقة تعرضت لها الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضخمة من داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت المعاينة الأولية عن اختفاء مشغولات ذهبية، وعدة ملايين من الجنيهات والدولارات الأمريكية، حيث جرى حصر المسروقات بمعرفة المجني عليها، وتبين أن الجناة تسللوا إلى داخل الفيلا في غياب أفراد الأسرة.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الفيلا لتحديد هوية مرتكبي الجريمة، واستدعاء عدد من العاملين لدى المجني عليها لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة، وسرعة ضبط الجناة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة تسهيل أو تواطؤ داخلي.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، بإشراف من قطاع أمن الجيزة، لكشف ملابسات الحادث، وضبط المتورطين في أسرع وقت.

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