نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزن

تباشر النيابة العامة في أكتوبر التحقيق في واقعة سرقة تعرضت لها الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ضخمة من داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر.

واتهمت «الدجوي» خلال التحقيق أحد أفراد عائلتها بالسرقة، وأكدت تعرض ثلاث خزن كبيرة الحجم داخل فيلتها الكائنة بأحد الكمبوندات الشهيرة في نطاق قسم شرطة أكتوبر أول، لمحاولة فتح وتلاعب.

وأفادت بأنها حضرت إلى الفيلا قادمة من الزمالك، صباح اليوم الاثنين، بهدف الحصول على بعض الأوراق الخاصة، لتفاجأ بوجود كسر في باب غرفة النوم.

وأضافت أنها لاحظت وجود تغيير في الأرقام السرية لخزن الأموال الموجودة داخل الغرفة، دون ظهور أي آثار كسر أو اقتحام لتلك الخزن، وأكدت أن الغرفة تحتوي على ثلاث خزن بداخلها مبالغ مالية ضخمة تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، و3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 15 كيلوجراما من الذهب، وأنها لم تتمكن من فتح الخزن بسبب تغيير الكوالين والأرقام السرية الخاصة بها.

وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الفيلا لتحديد هوية مرتكبي الجريمة، واستدعاء عدد من العاملين لدى المجني عليها لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة، وسرعة ضبط الجناة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة تسهيل أو تواطؤ داخلي.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، بإشراف من قطاع أمن الجيزة، لكشف ملابسات الحادث، وضبط المتورطين في أسرع وقت.

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