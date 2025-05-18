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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 110 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 110، الصادر في 18 مايو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة الجيزة.
-قرارات وزارة الداخلية بشأن رفض طلب الفلسطينى عبد الرحمن على عبد النجار، مواليد فلسطين فى 1991، اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته، بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك للدواعى الأمنية. وإبعاد سوري خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وقرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، والأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار محافظة الجيزة بالعمل بأحكام لائحة الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجزرا، مركز ومدينة العياط.

 


 

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