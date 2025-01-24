قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة الأقصر

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهم بقتل موظف وفصل رأسه عن جسده 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه.

تجديد حبس الجاني في جريمة الأقصر

وكان أوضح مصدر مطلع لـ «فيتو» أن النيابة العامة من بين قراراتها التي اتخذتها في وقت سابق، هو عرض المتهم على الطبيب الشرعي لأخذ عينة من الأمعاء للتأكد من الدماء واللحم الذي تناوله من عدمه، بعد مشاهدة الفيديوهات أثناء ارتكاب الجريمة.

تحليل مخدرات ومركز علاج نفسي لمرتكب جريمة الأقصر

كما انتهى مرتكب جريمة الأقصر من تحليل المخدرات بمستشفى الكرنك الدولي للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ومن جرى نقله إلى مركز العلاج النفسي التابع لمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا لخضوعه تحت الملاحظة الطبية لاعداد التقرير الطبي للتأكد من حالته النفسية من عدمه.

تفاصيل جريمة الأقصر بمنطقة أبو الجود

وتخلص مهتز نفسيًّا على من حياة موظف ذبحا بسكين تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا براس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التى أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى، والتي أمرت نيابة الأقصر العامة بالتصريح بالدفن مساء أول أمس الأربعاء.



وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكن أمن الأقصر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى " حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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