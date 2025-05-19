بعد إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا في عمر 82 عاما، هل يمكن علاجه؟

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن تشخيص إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، وجاء هذا التشخيص بعد أن طلب الرعاية الطبية نتيجة تعرضه لأعراض بولية، مما أدى إلى اكتشاف عقدة في البروستاتا.

إصابة جو بايدن بسرطان خطير في البروستاتا والعظام

أكدت الفحوصات التي خضع لها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن السرطان قد انتشر إلى عظامه.

وأشارت الفحوصات ان المرض في شكل عدواني شديد الخطورة من المرض، وعلى الرغم من شدته، فإن السرطان حساس للهرمونات، مما يتيح خيارات علاج.

وسرطان البروستاتا ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال حول العالم، وتحدث الغالبية العظمى من الحالات لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وفي الواقع، يبلغ متوسط ​​العمر عند التشخيص في الولايات المتحدة حوالي 66 عامًا بحسب Times of india.

وبالنسبة لشخص في الثمانينيات من عمره - مثل بايدن - فإن احتمالات تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، أو على الأقل العيش مع خلايا سرطانية بطيئة النمو في البروستاتا، مرتفعة نسبيًا.

علاقة العمر وسرطان البروستاتا

عندما يسمع البعض كلمة "سرطان"، غالبًا ما يعقبها الذعر، لكن سرطان البروستاتا يختلف عن العديد من الأنواع الأخرى. فهو يميل إلى النمو ببطء، وخاصةً لدى الرجال الأكبر سنًا.

عمليًا، هذا يعني أن رجلًا يبلغ من العمر 82 عامًا، شُخِّصَ اليوم بسرطان البروستاتا منخفض الخطورة، قد لا يحتاج إلى أي علاج على الإطلاق وبدلًا من ذلك.

ويوصي الأطباء بمراقبة السرطان من خلال فحوصات دورية، وفحوصات دم مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، وعينات من حين لآخر.

بالنسبة للرجال الأصغر سنًا، غالبًا ما يميل الأطباء إلى علاجات مثل الجراحة أو الإشعاع نظرًا لصغر سن المريض.

ويفضل الأطباء علاج السرطان قبل أن يُسبب مشاكل، لكن بالنسبة لشخص في سن بايدن، تتغير المعادلة.

في سن 82، يهتم معظم الأطباء بالحفاظ على جودة حياة المريض أكثر من السعي الحثيث لإيجاد علاج، خاصةً عندما يكون السرطان وقد تُسبب علاجات مثل جراحة البروستاتا أو العلاج الإشعاعي آثارًا جانبية كبيرة: سلس البول، وضعف الانتصاب، والإرهاق وبالنسبة لرجل في أوائل الثمانينيات من عمره، قد تفوق الآثار الجانبية المحتملة لهذه العلاجات فوائدها.

ماذا يعني سرطان البروستاتا لرجل في سن بايدن؟

يعني ذلك اليقظة، لا القلق وسرطان البروستاتا، بالنسبة للرجال الأكبر سنًا، ليس بالضرورة حالة طبية طارئة.

إنه أمر غالبًا ما يدار، وليس مكافحته فورًا كما إنه يعني إجراء فحوصات دورية، ومحادثات مع الأطباء، وموازنة المخاطر والفوائد مع الرعاية.

ومع الأشكال العدوانية من السرطان، لقد انتشر سرطان جو بايدن إلى العظام، أو ببساطة، انتشر إلى العظام.

وكشف أطباؤه أن لديه درجة عالية الدرجة وتشير إلى شكل عدواني من المرض وهذا يعني أن خلايا السرطان تبدو مختلفة تمامًا عن أنسجة البروستاتا الطبيعية، ومن المرجح أن تتصرف بعدوانية وفي حالة بايدن، فإن حقيقة انتشاره بالفعل تعزز هذا المستوى من الخطورة.

وذكر أطباؤه أيضًا أن السرطان حساس للهرمونات وهذا يعني أنه لا يزال من الممكن علاجه بفعالية بالعلاج الهرموني، الذي يعمل عن طريق تثبيط أو خفض مستوى هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الذي تحتاجه خلايا سرطان البروستاتا للنمو.

ويُعد سرطان البروستاتا مرضًا شائعًا، حيث يشخص به رجل واحد من كل ثمانية رجال تقريبًا خلال حياته، ويزداد خطر الإصابة به بشكل حاد مع التقدم في السن، وبحلول سن الثمانين، يكون لدى الكثير منهم بالفعل كميات صغيرة من سرطان البروستاتا، وغالبًا ما لا يتم اكتشافه. ولكن ليست كل الحالات عدوانية، فبعضها ينمو ببطء شديد بحيث لا يُهدد الحياة أبدًا.

ويجب تشجيع الرجال في السبعينيات والثمانينيات من العمر على التحدث إلى أطبائهم حول اختبار PSA واجرائه باستمرار.

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