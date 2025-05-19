مدير المستشفيات الميدانية بغزة: يجب وضع حد لانتقام الاحتلال من الكوادر الطبية

قال مروان شفيق مدير المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، اليوم الإثنين، إن استمرار حملة جيش الاحتلال على المنظومة الصحية يهدد حياة سكان القطاع.

وأضاف مدير المستشفيات الميدانية بغزة: سوء التغذية يتفاقم ويصيب كل الفئات العمرية في قطاعغزة ونعاني نقصا شديدا في الكوادر والتجهيزات والمستلزمات.

واستكمل مدير المستشفيات الميدانية بغزة: يجب وضع حد لانتقام الاحتلال الإسرائيلي من المدنيين والكوادر الصحية.

وناشد مدير المستشفيات الميدانية العالم ومنظماته إيقاف حرب التجويع والإبادة التي تشنها إسرائيل.

تحذيرات من انهيار صحي وشيك في مستشفيات غزة

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، حذر من انهيار وشيك في القطاع الصحي جراء التصعيد العسكري المتواصل ونقص الإمدادات.

وفي بيان اليوم قال أبو سلمية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل متعمد، ما يعيق تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى.

وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية تثأر من المستشفيات بمنعها من أداء واجبها الإنساني ولا نستطيع تقديم خدمات للجرحى والمرضى في ظل تدفق أعداد كبيرة منهم".

وأكد أبوسليمة أن قطاع غزة شهد خلال أربعة أيام فقط سقوط أكثر من 500 شهيد ونحو 1000 جريح.

وأشار إلى أن هناك "استهدافا متعمدا للمرافق الصحية، بهدف قتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة"، مبينا أن مريضين بالكلى توفيا قبل ساعات بسبب نفاد المستلزمات الطبية الأساسية، في مؤشر خطير على تدهور الوضع الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.