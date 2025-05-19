ألوية الناصر صلاح الدين تؤكد استشهاد أحد قادتها

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، “استشهاد القائد الكبير أحمد كامل سرحان مسئول العمل الخاص في الألوية”.

اشتباكات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين: إن الشهيد سرحان خاض اشتباكا بطوليا مع قوة خاصة صهيونية سعت لاعتقاله من منزله في خان يونس.

وأضافت ألوية الناصر صلاح الدين: "نؤكد فشل العملية الخاصة التي سعى من خلالها العدو لاعتقال القائد أحمد سرحان".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت تقارير إعلامية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت بمهمة خاصة بخان يونس القيادي أحمد سرحان، حيث قتلته واعتقلت زوجته وأطفاله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن قوات خاصة تنكرت بزي نسائي، وشنت العملية في خان يونس التي أدت إلى استشهاد سرحان واعتقال عائلته.

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