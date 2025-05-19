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ماذا بعد التأهل لمونديال تشيلي؟.. ظهور باهت لمنتخب الشباب بأمم أفريقيا.. مجلس الجبلاية يبقي على أسامة نبيه.. برنامج إعداد قوي لتجهيز الفراعنة لكأس العالم

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، أسدل الستار أمس الأحد على بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الماضي وحتى 18 مايو الجاري، بمشاركة 13 منتخبا يتقدمهم منتخب الشباب المصري صاحب الضيافة.

 

جنوب أفريقيا بطل أفريقيا للشباب للمرة الأولى

وتوج منتخب جنوب أفريقيا ببطولة أمم أفريقيا للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على منتخب المغرب بهدف دون مقابل، سجله اللاعب كيكانا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من حارس المرمى أخطأ الدفاع في التفاعل معها، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي.

منتحب جنوب افريقيا بطل افريقيا للشباب، فيتو
منتخب جنوب افريقيا بطل افريقيا للشباب، فيتو

 

منتخب جنوب أفريقيا كان أحد فرق المجموعة الأولى رفقة مصر وزامبيا وسيراليون وتنزانيا، وقد كان طرف المباراة الافتتاحية للبطولة أمام مصر، وتمكن الفراعنة من الفوز عليه بهدف دون مقابل، سجله محمد عبدالله، في مباراة كان منتخب "الماجيتا" هو الأفضل خلالها من كل الوجوه.

 

هزيمة جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية أمام الفراعنة

الهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام الفراعنة بهدف، لم تنل من إصرار منتخب جنوب أفريقيا، وشق طريقه في البطولة بثقة وإصرار، حيث تصدر المجموعة الأولى، وتخطى الكونغو الديمقراطية في الدوري ربع النهائي بهدف، ثم تخطى نيجيريا بنفس النتيجة في نصف النهائي، قبل أن ينتزع اللقب في المباراة النهائية بعد الفوز على أسود الأطلسي بهدف دون مقابل.

منتخب مصر يخسر البرونزية أمام نيجيريا، فيتو
منتخب مصر يخسر البرونزية أمام نيجيريا، فيتو

 

ظهور باهت للفراعنة في العرس الأفريقي

في المقابل، فإن منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور ظهر بمستوى غير مطمئن في جميع مبارياته ببطولة أمم أفريقيا للشباب، على الرغم من فوزه في المباراة الافتتاحية على جنوب إفريقيا المتوج باللقب الإفريقي.

وفي جميع مبارياته كان منتخب مصر يتخطى منافسيه بشق الأنفس، حتى أنه تلقى خسارة ثقيلة أمام سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية بدور المجموعات، فيما تخطى غانا بركلات الترجيح في ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام المغرب في نصف النهائي بهدف، وفشل في خطف الميدالية البرونزية لحفظ ماء الوجه، بعدما خسر أمام نيجيريا بركلات الترجيح 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

أسامة نبيه مع اللاعبين، فيتو
أسامة نبيه مع اللاعبين، فيتو

 

تجديد الثقة في أسامة نبيه

مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أكد لفيتو أن مجلس الجبلاية بقيادة هاني أبو ريدة، استقر على تجديد الثقة في أسامة نبيه والإبقاء عليه في منصب المدير الفني لشباب الفراعنة، خاصة أن الرجل نجح في تحقيق الهدف الأهم وهو التأهل لكأس العالم للشباب في تشيلي، بعد غياب استمر 12 عاما عن الظهور في مونديال الشباب، حيث كان الظهور الأخير لمنتخب مصر في نسخة 2013 في تركيا تحت قيادة ربيع ياسين، ولكن منتخب الفراعنة توج وقتها بكأس افريقيا في الجزائر.

مجلس الجبلاية بقيادة هاني أبو ريدة، يردى أن أسامة نبيه يستحق أن يحصل على فرصته كاملة في قيادة منتخب الشباب، خاصة أنه تسلم مهمة قيادة الفريق قبل أربعة شهور فقط، عمل خلالها مع الفريق ما يقرب من 28 يوما، إجمالي عدد الأيام في المعسكرات التدريبية التي خاضها الفريق قبل بطولة أمم أفريقيا، ورغم ذلك نجح في تحقيق الهدف الأساسي بالتأهل لكأس العالم في تشيلي.

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

 

برنامج إعداد قوي لشباب الفراعنة

وتشهد الأيام القادمة جلسة بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع أسامة نبيه، من أجل مناقشة برنامج إعداد منتخب الشباب لبطولة كاس العالم في تشيلي، التي يتبقى عليها قرابة أربعة شهور حيث تقام في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

وكشفت مصادر لفيتو أن أبو ريدة وعد أسامة نبيه بتوفير برنامج إعداد قوي لمنتخب مصر يتخلله مباريات ودية مع منتخبات قوية، لتجهيز الفريق بشكل جيد من أجل الظهور بشكل أفضل في المونديال، خاصة أن هذا الجيل يجري إعداده كذلك للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 في الولايات المتحدة الأمريكية.

منتخب مصر للشباب، فيتو
منتخب مصر للشباب، فيتو

 

نبيه: العمل الجاد سيبدأ فورا استعدادا لكأس العالم

وفي تصريحاته عقب الخسارة أمام نيجيريا والتفريط في برونزية أمم أفريقيا للشباب، أكد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يعتذر لجماهير مصر عن التتويج بميدالية قارية، وأن الفريق واجه نيجيريا في غياب 9 من عناصره الأساسية بسبب الإصابات.

وأكد نبيه أن العمل الجاد سيبدأ فورًا استعدادًا لكأس العالم للشباب، مشيرًا إلى أن الفريق أمامه 3 أشهر فقط للاستعداد، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مع خوض مباريات ودية قوية أمام منتخبات كبيرة.

موتسيبي يشكر مصر على تنظيم أمم افريقيا للشباب، فيتو
موتسيبي يشكر مصر على تنظيم أمم افريقيا للشباب، فيتو

 

الكاف يشيد بروعة التنظيم

وتلقى اتحاد الكرة إشادة واسعة من قبل مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومسئولو الوفود المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب، بعد التنظيم الرائع الذي خرجت عليه البطولة.

وقدم باتريس موتسببي رئيس الكاف الذي حضر المباراة النهائية الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد لكرة المصري، على حسن التنظيم والضيافة التي لاقت إشادة كبيرة بين كل المنتخبات المشاركة في البطولة.

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