الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

أول تعليق لأسامة نبيه بعد ضياع برونزية أمم أفريقيا للشباب

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

قدّم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عقب خسارة منتخب الشباب أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، وعدم تحقيق ميدالية قارية.

حققنا الهدف الأساسي بالتأهل لكأس العالم

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “أعتذر للجماهير المصرية عن عدم حصد ميدالية، لكننا حققنا الهدف الأساسي من البطولة وهو التأهل إلى كأس العالم القادمة، وهو ما نعتبره إنجازًا مهمًا.”

وأضاف أسامة نبيه: “أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال مشوار بطولة أمم افريقيا للشباب، خاصة في ظل الضغوط التي واجهوها لأول مرة في مشوارهم الكروي. كنا نطمح للوصول إلى النهائي على أقل تقدير، ولكن قدر الله وما شاء فعل.”

مباراة مصر ونيجيريا، فيتو
مباراة مصر ونيجيريا، فيتو

غياب 9 لاعبين أساسيين

وأوضح نبيه أن منتخب مصر خاض مواجهة نيجيريا في غياب 9 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، ما أثر بشكل كبير على أداء الفريق في اللقاء.

كما وجّه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم الكبير الذي قدموه للجهاز الفني خلال الفترة القصيرة قبل انطلاق البطولة، إلى جانب دعم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول.

العمل الجاد سيبدأ فورا استعدادا لكأس العالم

واختتم نبيه حديثه مؤكدًا أن العمل الجاد سيبدأ فورًا استعدادًا لكأس العالم للشباب، مشيرًا إلى أن الفريق أمامه 3 أشهر فقط للاستعداد، وسيسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مع خوض مباريات ودية قوية أمام منتخبات كبيرة.

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