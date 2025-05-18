أبو ريدة يستقبل رئيس الكاف على هامش نهائي أمم إفريقيا للشباب

استقبل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش ختام بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

حضر اللقاء أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة ووليد درويش ومحمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري.

أمم إفريقيا للشباب، انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي في المباراة النهائية التي تقام بينهم اليوم الأحد لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، وتختتم فعالياتها بلقاء المغرب وجنوب أفريقيا.

وأعلن منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا عن تشكيل فريقهما للمباراة النهائية، حيث جاء التشكيل لكل منتخب كالتالي:

تشكيل المغرب أمام جنوب إفريقيا

تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب

مباراة شباب مصر والمغرب، فيتو

جنوب إفريقيا تتخطى نيجيريا

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا للشباب لنهائي أمم إفريقيا للشباب، بعد الفوز على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

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