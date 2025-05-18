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رياضة

جنوب إفريقيا يفوز على المغرب بهدف ويتوج بطلا لأمم إفريقيا للشباب

منتخب المغرب للشباب،
منتخب المغرب للشباب، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، توج منتخب جنوب إفريقيا تحت 20 سنة ببطولة أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على منتخب المغرب بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة. 

 

وسجل كيكانا هدف الفوز لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 70. 

 

وأعلن منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا تشكيل فريقيهما للمباراة النهائية حيث جاء التشكيل لكل منتخب كالتالي:

 

تشكيل المغرب أمام جنوب إفريقيا

تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب

موعد مباراة نهائي أمم افريقيا للشباب

واقيمت مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب،على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث انطلقت أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

مباراة شباب مصر والمغرب، فيتو
مباراة شباب مصر والمغرب، فيتو

جنوب أفريقيا تتخطى نيجيريا

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا للشباب لنهائي أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة. 

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