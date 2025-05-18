فوز نيكوشور دان برئاسة رومانيا بنسبة 54.9%

فوز نيكوشور دان برئاسة رومانيا، بنسبه 54.9 % من الأصوات بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الرومانية، التى جرت اليوم الأحد.

فوز نيكشور دان برئاسة رومانيا

وأدلى الناخبون في رومانيا بأصواتهم، اليوم الأحد، في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، في منافسة بين يميني متشدد منتقد للاتحاد الأوروبي، ومستقل من تيار الوسط، يمكن أن يكون لنتيجتها تداعيات على اقتصاد رومانيا المتعثر، وعلى وحدة الاتحاد الأوروبي.

وكان اليميني القومي المتشدد، جورجي سيميون (38 عامًا)، الذي يعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، وينتقد قيادة الاتحاد الأوروبي، تصدر الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، ما أدى إلى انهيار حكومة ائتلافية موالية للغرب، وأدى ذلك إلى خروج تدفقات رأسمالية كبيرة.

أما رئيس بلدية بوخارست الوسطي، نيكوشور دان (55 عامًا)، والذي تعهد بتضييق الخناق على الفساد، فهو مؤيد بشدة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويقول إن دعم بوخارست لكييف ضروري لأمن رومانيا في مواجهة التهديد الروسي المتزايد.

ويتمتع رئيس رومانيا العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بصلاحيات كبيرة، أهمها، مسؤوليته عن مجلس الدفاع الذي يقرر المساعدات العسكرية.

مسؤوليات نيكشور دان رئيس رومانيا الجديد

وسيكون رئيس رومانيا الجديد نيكشور دان، مسؤولًا عن الإشراف على السياسة الخارجية، مع سلطة استخدام حق النقض (الفيتو) في عمليات التصويت بالاتحاد الأوروبي التي تتطلب الإجماع.

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