محافظ الإسكندرية يستقبل سفيرة رومانيا بالقاهرة لتوطيد أواصر التعاون بين البلدين

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد أوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة والمستشار التجاري للسفارة.

في بداية اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بالسفيرة على أرض الإسكندرية مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في ظل الزيارات المتبادلة في الفترة الأخيرة بين القيادة السياسية في رومانيا ومصر.

ومن جانبها أثنت اوليفيا توديريان على حفاوة الاستقبال مما أشعرها بأنها في بلدها الثاني حيث تتشابه الإسكندرية مع مدينة كلوج نابوكا في رومانيا إلى حد كبير، مؤكدة أنها ليست الزيارة الأولى لها في الاسكندرية حيث تعددت زياراتها للاستمتاع بطبيعة الإسكندرية الخلابة وآثارها العريقة.

وهذا ما أكده الفريق أحمد خالد خلال اللقاء فالإسكندرية لديها المقومات الجاذبة للسياحة بامتلاكها العديد من الأماكن السياحية والشواطئ والمتاحف التي تجعل منها وجهة سياحية رائعه كما ساهم وجود خط طيران مباشر بين القاهرة وبوخارست في تنشيط السياحة بين البلدين.

مضيفًا ان الإسكندرية مدينة جاذبة للاستثمار والصناعة أيضًا حيث تمتلك العديد من المناطق الصناعية كما تشتهر بوجود العديد من المصانع في مجال البتروكيماويات والأجهزة الكهربائية وكذلك صناعة الأدوية.

مشيرًا لاستعداد محافظة الإسكندرية لاستقبال كافة الاستثمارات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الرومانيين.

وقد أوضحت السفيرة عزم العديد من المستثمرين على فتح مجالات استثمارية مختلفة بمصر خاصة أن السوق المصري كبير وقدرته الاستيعابية عالية جدًا، متمنية زيادة حجم التعاون مع محافظة الإسكندرية وعقد اتفاقية تعاون مع المحافظة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الصور والهدايا التذكارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.