مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

أعلنت الطوارئ الرومانية اليوم السبت مصرع 5 أشخاص إثر عواصف ممطرة أعقبتها فيضانات غير مسبوقة شرقي البلاد.

بحسب شبكة «روسيا اليوم»، تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 95 شخصا في مقاطعتي غالاتي وفاسلوي الشرقيتين الأكثر تضررا. وأعلنت إدارة الطوارئ العثور على جثث 3 سيدات مسنات ورجلين في مناطق بيتشيا ودراجوسيني وكوستاتشي نيجري وكورود.

عواصف ممطرة تضرب رومانيا

وأضافت السلطات أنه تبين فيما بعد أن أحد الضحايا توفي قبل يومين ولم يمت "نتيجة لتأثيرات الطقس" ولكن لأسباب أخرى.

وضربت العواصف 19 منطقة في 8 مقاطعات في رومانيا، حيث أسقطت الرياح القوية عشرات الأشجار التي أتلفت السيارات وأغلقت الطرق وحركة المرور.