السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

العواصف، فيتو
العواصف، فيتو

أعلنت الطوارئ الرومانية اليوم السبت مصرع 5 أشخاص إثر عواصف ممطرة أعقبتها فيضانات غير مسبوقة شرقي البلاد.

بحسب شبكة «روسيا اليوم»، تمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 95 شخصا في مقاطعتي غالاتي وفاسلوي الشرقيتين الأكثر تضررا. وأعلنت إدارة الطوارئ العثور على جثث 3 سيدات مسنات ورجلين في مناطق بيتشيا ودراجوسيني وكوستاتشي نيجري وكورود.

عواصف ممطرة تضرب رومانيا

وأضافت السلطات أنه تبين فيما بعد أن أحد الضحايا توفي قبل يومين ولم يمت "نتيجة لتأثيرات الطقس" ولكن لأسباب أخرى.

وضربت العواصف 19 منطقة في 8 مقاطعات في رومانيا، حيث أسقطت الرياح القوية عشرات الأشجار التي أتلفت السيارات وأغلقت الطرق وحركة المرور.

 

ليبيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا فيضانات إعصار دانيال

مقتل 14 شخصا في فيضانات مدمرة بالفلبين

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطوارئ الرومانية عواصف ممطرة عواصف رومانيا الرياح القوية الرياح

مواد متعلقة

ليبيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا فيضانات إعصار دانيال

مقتل 14 شخصا في فيضانات مدمرة بالفلبين

مصرع 13 شخصا إثر فيضانات مفاجئة في إندونيسيا (فيديو)

ولاية أمريكية تشهد فيضانات غير مسبوقة (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

ads

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية