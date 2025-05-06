الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

تعيين وزير الداخلية برومانيا رئيسًا مؤقتًا للوزراء

وزير الداخلية برومانيا،
وزير الداخلية برومانيا، فيتو

أعلنت الرئاسة الرومانية اليوم، الثلاثاء، تعيين وزير الداخلية الليبرالي، كاتالين بريدويو، رئيسًا مؤقتًا للوزراء.

فوز تاريخي حققه اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية

يأتي ذلك بعد استقالة الاشتراكي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو من منصبه، بعد الفوز التاريخي الذي حققه اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيحارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت.

 بريدويو 56 عامًا يشغل منصب وزير العدل سابقًا

وكان بريدويو (56 عامًا) يشغل منصب وزير العدل سابقًا، كما سبق وأن شغل منصب الرئيس المؤقت للحكومة الرومانية عام 2012.

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الرئاسة الرومانية رومانيا منصب الرئيس المؤقت للحكومة الرومانية

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