تحرير 125 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق في القري والمدن

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملة أسفرت عن تحرير 125 مخالفة تموينية، منها 40 محضر للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، وإنتاج ناقص الوزن، وإنتاج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وسوء حالة النظافة لأدوات العجين، و85 مخالفة تموينية متنوعة بقطاع الأسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط كميات تحفظت علي كمية كبيرة من الأدوية البشرية مختلفة الأصناف، بمخزن غير مرخص بالاشتراك مع ادارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، و٤٨ شيكارة سماد زراعي مدعم محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، وتم التحفظ على المضبوطات وتسليم المتهم والسيارة بقسم الشرطة المختص، و630 عبوة دهانات مختلفة الأحجام تالفة.

تكثيف الحملات علي المحال والأسواق

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم على متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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