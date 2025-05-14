تحرير 110 مخالفات تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وأسفرت الحملة عن تحرير 110 مخالفات متنوعة، منها 40 محضر للمخابز، متنوعة ما بين تصرف في حصة الدقيق البلدي المدعم، وإنتاج خبز ناقص الوزن، أو إنتاج رغيف مخالف للمواصفات، أو عدم وجود ميزان حساس، أو عدم وجود قائمة أسعار، أو عدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 70 مخالفة تموينية لقطاع المحال التجارية والأسواق.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من التحفظ على سماد زراعي مدعم محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، بلغ 86 شيكارة زنة الشيكارة ٥٠ كيلوجرام، كان محمل على سيارة نصف نقل، وتم التحفظ علي السيارة والمحمولة والسائق وتسليمهم إلى قسم الشرطة المختص، تمهيدا للعرض على النيابة العامة، كما تم التحفظ علي 13 شيكارة دقيق بلدي زنة الواحدة 50 كيلو جراما قبل تهريبها إلى السوق السوداء، و52 قطعة سلع غذائية متنوعة تالفة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و200 كيلوجرام سكر تمويني بغرض إعادة بيعهم في السوق السوداء.

تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد علي متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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