إخماد حريق اندلع في مصنع مستلزمات طبية بمدينة الفيوم الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب في مصنع مستلزمات طبية بمدينة الفيوم الجديدة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المصانع المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجار حصر الخسائر.

حريق في مصنع بالفيوم الجديدة

وكان مدير آمن الفيوم ، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مستلزمات طبية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون علي المصنع لمنع امتداد الحريق إلى المصانع المجاورة، وتمت إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بقسم شرطة الفيوم الجديدة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير حرائق لمعرفة أسباب اشتعال النيران، وتولي التحقيق.

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