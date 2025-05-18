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جامعة بنها: حريق المستشفى الجامعي محدود ولم يؤثر على تقديم الخدمة الطبية

حريق مستشفي بنها
حريق مستشفي بنها الجامعي، فيتو

أعلنت جامعة بنها انتظام العمل بالمستشفى الجامعي دون أى توقف بسبب نشوب حريق محدود بوحدة التكييف الخارجية بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ.

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جامعة بنها انتظام العمل بالمستشفى الجامعي 


وأشارت جامعة  بنها فى بيان لها إلى أنه فور ورود البلاغ تم التعامل مع الحريق دون حدوث أى إصابات.

وأكدت الجامعة أن الحريق لم يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمترددين على قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي.

 

حريق محدود بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، عن نشوب حريق محدود بوحدتي تكييف بجوار بوابة الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها الجامعي.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما كشف مصدر بمستشفى بنها الجامعي، عدم تسبب الحريق في تعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالاستقبال والطوارئ، وانتظام العمل فور الانتهاء من أعمال السيطرة على هذا الحريق المحدود، ويتم العمل حاليا على كشف أسباب نشوب الحريق.

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