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جامعة بنها الأهلية تحتفل باليوم العالمي للإبداع والابتكار

بنها الاهلية،فيتو
بنها الاهلية،فيتو

نظّمت جامعة بنها الأهلية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإبداع والابتكار، وذلك تحت رعاية الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تعزيز ثقافة الإبداع وتنمية مهارات الطلاب وربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

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حضر الفعالية عدد من قيادات جامعة بنها وممثلي المؤسسات الشريكة، الدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور محمد سعيد، مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور شادي المشد، مدير برامج كلية علوم الحاسب. 

كما شارك عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمؤسسات الداعمة، أبرزهم الدكتور جلال خميس، مدير البرامج والعمليات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، والدكتور طاهر نصر، المدرب المتخصص في إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والعقيد أحمد عيد، مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة القليوبية، والدكتور عمر العوامري، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة بنها ممثلًا عن مركز كريتيفا للإبداع الرقمي، والدكتورة مروة صبري، باحثة ومنسقة عامة للأنشطة ومكافحة التعاطي والإدمان، والدكتورة فريدة كمال، مديرة مركز تطوير أعمال بنك القاهرة، والقبطان البحري ولاء حافظ، المرشد بهيئة قناة السويس وصاحب إنجاز مسجل بموسوعة "غينيس".

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الاهلية،  أن الإبداع والابتكار يمثلان أدوات فعّالة لتمكين الطلاب من مواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الشراكات مع مختلف المؤسسات لدعم العملية التعليمية وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية تواكب تطلعات سوق العمل. 

كما شدد على أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تضع ضمن أولوياتها ربط التعليم بالتدريب والإبداع والابتكار، بما يضمن تحقيق مخرجات تعليمية تواكب متطلبات العصر.

إعداد كوادر طلابية متميزة قادرة على المنافسة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود شكل إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الرائدة، بهدف إعداد كوادر طلابية متميزة قادرة على المنافسة الفعالة في مختلف مجالات سوق العمل، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية ومشروعات تطبيقية بالشراكة مع الجهات المتخصصة.
كما تضمنت الاحتفالية محاضرة للدكتور طاهر نصر، أكد خلالها على أهمية الإصرار على النجاح وتنمية القدرات الشخصية والمهنية لدى الشباب، مؤكدًا أن "النجاح يبدأ بفكرة". 

كما قدّم الدكتور جلال خميس عرضًا لأهم إنجازات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ودوره في دعم طلاب الجامعات. 

فيما استعرض القبطان ولاء حافظ تجربته العملية كنموذج للإرادة والعزيمة، مشيرًا إلى إنجازه الفريد في مجال الغوص والذي تم توثيقه في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وشهدت الفعالية أيضًا تكريم مجموعة من طلاب وخريجي برامج قطاع التوظيف والابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، الذين شاركوا في عدد من المبادرات والشراكات المتميزة، من بينها: مكتبة الإسكندرية للعمل الحر، ستارز، جوت إنكتس، كريتيفا، حياة كريمة، مكافحة المخدرات، وبنك القاهرة.

وعلى هامش الاحتفالية، وقّعت جامعة بنها الأهلية عددًا من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات استراتيجية رائدة، شملت: شركة المقاولون العرب، شركة العربي المتحدة للاستثمار الصناعي والتجاري، مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، الشركة المصرية للمواد الكربونية، الجمعية الدولية المصرية للطب الرياضي، ومجموعة وتد للصناعة. 

ويأتي توقيع هذه البروتوكولات في إطار حرص الجامعة على توسيع شبكة شراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يساهم في دعم مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال فرص تدريبية ومشروعات تطبيقية مشتركة.

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