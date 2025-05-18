الأحد 18 مايو 2025
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محافظات

إضراب المحامين بالقليوبية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية

إضراب المحامين بالقليوبية،فيتو
إضراب المحامين بالقليوبية،فيتو

شهدت مجمع محاكم جنايات بنها، بمحافظة القليوبية اليوم الأحد، التزام المحامين بقرار الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة العامة اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية حيث علقت بعض دوائر الجنايات نظر القضايا. 

إضراب المحامين بالإسماعيلية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة إضراب المحامين أمام محاكم الجنايات اعتراضا على الرسوم القضائية

نقيب المحامين بالقليوبية يتابع التزام المحامين بالقرار 

ومن جانبه تابع مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية  إضراب المحامين اليوم مشيرا انه جاء بهدف المطالبة بإلغاء الرسوم الخاصة بارتفاع الرسوم القضائية، والتي تتسبب في أزمات كبيرة للمحامين مؤكدًا أن الإضراب اليوم تضمن عدم مثول المحامين أمام الدوائر القضائية للتأكيد علي رفض هذه الرسوم. المحامين في المحافظة بقرار النقابة.

محمد النساج، الإضراب شمل دائرتي الجنايات الثالثة والخامسة 

أضاف محمد النساج مرشح مقعد بندر بنها لنقابة محامين شمال القليوبية أن الإضراب دائرتي الجنايات الثالثة والخامسة على خلفية زيادة رسوم التقاضي، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بطلب الاضراب لرئيس المحكمة وتم تاجيل بعض القضايا للنصف الثاني من الأسبوع ودور الانعقاد القادم.

لمدة يومين، المحامون يمتنعون عن الحضور أمام محاكم الجنايات
وأعلنت نقابة المحامين بالقليوبية امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".  

وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/ 2025.   

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة". 

وأكدت نقابة المحامين أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم. 

 وشددت نقابة المحامين، على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

اضراب المحامين بالقليوبية،فيتو 
إضراب المحامين بالقليوبية،فيتو 

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