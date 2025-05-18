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جامعة بنها تتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة بنها تتابع
جامعة بنها تتابع اعمال الامتحانات،فيتو

واصلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولاتها التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

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جامعة بنها تتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني  

واستهلت الدكتورة جيهان عبد الهادي جولتها بتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق، رافقها خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد الكلية.

كما تفقدت نائب رئيس جامعة بنها  الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ورافقها خلالها الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واطمأنت الدكتورة جيهان عبد الهادي علي سير أعمال الامتحانات والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية، وانتظام سير العمل بجميع اللجان، كما أجرت حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأكدت نائب رئيس الجامعة  أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها بكليات الجامعة وذلك نتيجة الإجراءات المنظمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات.

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