لن نضغط على إسرائيل!

ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة قال لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة إن أمريكا لا ترى مبررا لاستمرار الحرب في غزة.. لكنه قال أيضا إن أمريكا لن تضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب!



وهكذا لخص ويتكوف الموقف الأمريكى بوضوح وصراحة من حرب غزة.. إنها تتحدث فقط عن وقف إطلاق النار ولكنها لن تفعل شيئا فاعلا ومؤثرا لإنهاء هذه الحرب وهو ممارسة الضغط على إسرائيل، رغم أنها تقدر على ذلك، فهى التى تقدم السلاح لإسرائيل وتمدها بالمال وتوفر لها الحماية السياسية دوليا، والمثير أنها تضغط على زيلينسكى في أوكرانيا وترفض الضغط على نتنياهو في إسرائيل.



وهنا من حقنا أن نتشكك في نوايا أمريكا وإدارتها الحالية لإنها بما تقدمه من سلاح ومال وحماية سياسية لإسرائيل هى شريك لها في هذه الحرب.. ولو كانت إدارة ترامب ترى أنه لا مبرر لاستمرار هذه الحرب الوحشية فإنها تملك وقفها بمنع السلاح والمال عن حكومة نتنياهو وحجب الحماية السياسية عنها.



إن واشنطن تهدئ روع العرب بتصريحات من قبيل أنها لا ترى مبررا لاستمرار حرب غزة ووصفها بأنها وحشية.. أى أنها تخدعنا وتضحك علينا بتلك التصريحات.. أما الموقف العملي أنها بعدم الضغط على إسرائيل تسهم في استمرار هذه الحرب، أو استمرار قتل وإبادة أهل غزة وطرد من يتبقى منها حيّا خارج القطاع.



أما إذا أرادت واشنطن فعلا إنهاء تلك الحرب التى لا مبرر لها فإنها يجب أن تجبر حكومة نتنياهو على ذلك وبدون إبطاء.. يكفيها فقط أن تحظر مد إسرائيل بالسلاح وسوف يرضخ نتنياهو لما تريده وتمليه عليه.. الحرب سوف تتوقف إذا أرادت واشنطن لها أن تتوقف!

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