الفلسطينيون والقمة العربية!

يعقد العرب قمتهم الدورية غدا في بغداد.. والسؤال الذي يواجههم، ماذا هم فاعلون في تلك القمة بعد أن أنهى ترامب زيارته الخليجية دون أن يقدم شيئا يذكر للفلسطينيين انتظره البعض وتصوروه اعترافا بحل الدولتين، بل ودون حتى وعد بوقف الحرب في غزة التى وصفها الرئيس الأمريكي بأنها بشعة..

وكل ما تكرم بِه ترامب على أهل غزة هو مجرد كلام غير محدد في أمر غزة وأمر أهلها الذين يعانون المجاعة الآن بعد إحكام الاسرائيليين الحصار عليهم.



هل في مقدور القادة العرب أن يقولوا لترامب كلمة قوية في شأن الفلسطينيين وفي شأن حرب الإبادة التى يتعرضون لها منذ قرابة العامين، رغم أن قادة الدول الخليجية لم يحصلوا على شيء من الرئيس الأمريكي بخصوص الفلسطينيين ومعاناتهم مع كل ما قدموه له من أموال واحترام وترحيب؟!



نعم سوف يخرج إعلان بغداد قويا في صياغته وكلماته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولكن هذا البيان سبقه بيانات لقمم عربية أخرى عقدت قبل قمة بغداد، ولم يحدث شيء، وما زالت الحرب البشعة على أهل غزة مستمرة، بل ويحدث فيها تصعيد إسرائيلي سبق أن هدد به نتنياهو بعد أن تنتهي زيارة ترامب للخليج، وفي غضون ساعات ارتفع عدد شهداء غزة إلى مائة وخمسين شهيدا.



إن الأمر بات الآن يحتاج لما هو أكبر وأشد من إعلان بغداد وأن يتضمن أشد العبارات وأقواها.. أهل غزة وكل الفلسطينيين يحتاجون للأفعال لا الأقوال.. فالأقوال لن توقف الحرب البشعة وإلا كانت أوقفتها من قبل.. والأقوال لن توقف جريمة تهجير الفلسطينيين..

والأقوال أيضا لن توقف مخطط تصفية القضية الفلسطينية.. والأقوال لن توقف كذلك تغيير الشرق الأوسط لتهيمن عليه إسرائيل.. بينما عمل واحد فقط مثل رهن تقديم الأموال لترامب بإنهاء حرب غزة كفيل لحث أمريكا على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب البشعة..

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