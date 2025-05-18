الأحد 18 مايو 2025
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خارج الحدود

المفوضية الأوروبية: الأسبوع المقبل حاسم بشأن مباحثات أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، إن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن مباحثات حرب روسيا وأوكرانيا بحسب خبر عاجل.

 

نائب ترامب يلتقي زيلينسكي في روما

والتقي جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما.

 

وزراء دفاع 5 دول أوروبية يبحثون وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إن وزراء الدفاع في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا بحثوا سيناريوهات تطور الأحداث بعد وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا.

وزراء دفاع أوروبيون يبحثون وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا

وخلال مؤتمر صحفي في روما أكد كروسيتو أن "المباحثات سمحت لنا بالنظر بشكل أعمق في الخيارات المتاحة في حال وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وهو ما نأمله جميعا".

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي، أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا دعم أوكرانيا و"الجهود المباشرة لتحقيق السلام".

وتابع: "سنواصل تنسيق المساعدات المقدمة لأوكرانيا لتجنب التكرار وتعظيم تأثير المساعدات".

وعقد في العاصمة الإيطالية، اجتماع لوزراء الدفاع في بولندا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

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