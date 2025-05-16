الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

وزراء دفاع 5 دول أوروبية يبحثون وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا

وزراء دفاع 5 دول
وزراء دفاع 5 دول أوروبية، فيتو

 قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، اليوم الجمعة، إن وزراء الدفاع في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا بحثوا سيناريوهات تطور الأحداث بعد وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا.

 

وزراء دفاع أوروبيون يبحثون وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا

وخلال مؤتمر صحفي في روما أكد كروسيتو  "المباحثات اليوم سمحت لنا بالنظر بشكل أعمق في الخيارات المتاحة في حال وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وهو ما نأمله جميعا".

 

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي:  أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا دعم أوكرانيا و"الجهود المباشرة لتحقيق السلام".

وتابع: "سنواصل تنسيق المساعدات المقدمة لأوكرانيا لتجنب التكرار وتعظيم تأثير المساعدات".

 

وعقد في العاصمة الإيطالية، اليوم الجمعة، اجتماع لوزراء الدفاع في بولندا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

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أوكرانيا إيطاليا بولندا

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