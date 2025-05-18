جامعة الفيوم تعلن نتائج مهرجان الكشافة الـ 13 ومسابقة مسرح الثنائيات

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، نتائج مهرجان الجوالة الثالث عشر والمهرجان الأول لمسرح الثنائيات (ديو دراما)، بحضور كل من الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية، ولمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

الفرق الفائزة في المهرجان 13 للجوالة

وجاءت نتائج مهرجان الجوالة الثالث عشر كالتالي :

فاز بالمستوى الأول، كليات دار العلوم والصيدلة والزراعة. والمستوى الثاني، كليات علوم الرياضة والسياحة والفنادق والتمريض،

والمستوى الثالث، كليات الهندسة والخدمة الاجتماعية والتربية النوعية والآداب والتربية للطفولة المبكرة والتربية والحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي والمدن الجامعية والألسن.

كما تم تكريم الجوال والجوالة المثالية عن كل كلية وتم منح جائزة المهرجان الخاصة للطالب أدهم شعبان من ذوي الإعاقة.

فوائد مهرجانات الكشافة

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن مهرجانات الجوالة تسهم في إكساب الطلاب العديد من المهارات القيادية والقيم الأخلاقية كالتعاون والانتماء للوطن، وأقيم لأول مرة مسرح الثنائيات، الذي انبسقت من خلاله الكثير من الأفكار البناءة، وظهرت مواهب فنية كبيرة لطلاب الجامعة.

نتائج مسرح الثنائيات

كما أعلنت نتائج مهرجان مسرح الثنائيات، وفاز بالمركز الأول عرض ليلة 11 لكلية الزراعة، والمركز الثاني عرض البحيرة لكلية العلوم، والمركز الثالث مناصفة بين عرض المنارة لكلية الهندسة، وعرض خلف النافذة لكلية الصيدلة.

وفي الإخراج حاز الطالب محمود محمد السيد بكلية الزراعة المركز الأول عن عرض ليلة 11، وحاز الطالب عبد الرحمن حسين سيد بكلية العلوم، المركز الثاني عن عرض البحيرة.

كما تم تكريم أعضاء لجنتي تحكيم المهرجانين والقائمين على التنظيم تقديرًا لجهودهم.

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