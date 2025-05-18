الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الفيوم تعلن نتائج مهرجان الكشافة الـ 13 ومسابقة مسرح الثنائيات

نتائج مهرجان الكشافة
نتائج مهرجان الكشافة بجامعة الفيوم، فيتو

أعلن الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم،  نتائج مهرجان الجوالة الثالث عشر والمهرجان الأول لمسرح الثنائيات (ديو دراما)، بحضور كل من الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية، ولمياء كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

الفرق الفائزة في المهرجان 13 للجوالة

وجاءت  نتائج مهرجان الجوالة الثالث عشر كالتالي  :

فاز بالمستوى الأول، كليات دار العلوم والصيدلة والزراعة. والمستوى الثاني، كليات علوم الرياضة والسياحة والفنادق والتمريض،

والمستوى الثالث، كليات الهندسة والخدمة الاجتماعية والتربية النوعية والآداب والتربية للطفولة المبكرة والتربية والحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي والمدن الجامعية والألسن.

كما تم تكريم الجوال والجوالة المثالية عن كل  كلية وتم منح جائزة المهرجان الخاصة للطالب أدهم شعبان من ذوي الإعاقة.

 

فوائد مهرجانات الكشافة

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن  مهرجانات الجوالة تسهم في إكساب الطلاب العديد من المهارات القيادية والقيم الأخلاقية كالتعاون والانتماء للوطن، وأقيم لأول مرة مسرح الثنائيات، الذي انبسقت من خلاله الكثير من الأفكار البناءة، وظهرت مواهب فنية كبيرة لطلاب الجامعة.

 

 

نتائج مسرح الثنائيات

كما أعلنت نتائج مهرجان مسرح الثنائيات، وفاز بالمركز الأول عرض ليلة 11 لكلية الزراعة، والمركز الثاني عرض البحيرة لكلية العلوم، والمركز الثالث مناصفة بين عرض المنارة لكلية الهندسة، وعرض خلف النافذة لكلية الصيدلة.

وفي الإخراج حاز الطالب محمود محمد السيد بكلية الزراعة المركز الأول عن عرض ليلة 11، وحاز الطالب عبد الرحمن حسين سيد بكلية العلوم، المركز الثاني عن عرض البحيرة.

 

محافظ الفيوم: تنفيذ 57 مشروع رصف من الخطة الاستثمارية الحالية (صور)

جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل عن منصة التحويلات الإلكترونية

كما تم تكريم  أعضاء لجنتي تحكيم المهرجانين والقائمين على التنظيم تقديرًا لجهودهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الإدارة العامة لرعاية الشباب التربية النوعية التعليم والطلاب الانتماء للوطن رئيس جامعة الفيوم مهرجان الكشافة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

مواد متعلقة

محافظ الفيوم: تنفيذ 57 مشروع رصف من الخطة الاستثمارية الحالية (صور)

أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-5-2025 في الفيوم

جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل عن منصة التحويلات الإلكترونية

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية الأعلام

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

كبير مستشاري ترامب يؤكد للسيسي حرص أمريكا على استمرار الجهود مع مصر لاستعادة الهدوء الإقليمي

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية