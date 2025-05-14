"تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة" ورشة عمل بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة نظمت ورشة عمل وتدريب، تحت عنوان تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وجامعة الفيوم.

خدمات فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم

وقالت إيمان زكي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الفيوم، أن الجامعة توفر الدعم المستمر لمبادرات مناهضة العنف ضد المرأة، كما أن الجامعة تعمل دائما على تفعيل التعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، من خلال ما يتم عقده من لقاءات وندوات توعوية وزيارات وورش عمل، سواء داخل الجامعة أو خارجها، ويقدم المجلس القومي للمرأة بالفيوم العديد من الأنشطة التوعوية، ومنها حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار وندوات الإرشاد الأسري، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، ومبادرة تحويشة، والتدريب على الحرف، والتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة إلى مناقشة الحالات التي يستقبلها مكتب الشكاوي والخط الساخن، وآليات التعامل والمتابعة.

دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل جامعة الفيوم

وقالت مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، الدكتورة نهير الشوشاني، إن جامعة الفيوم لا تتوانى عن توفير كافة آليات المساندة اللازمة، من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع منتسبي الجامعة، ويحرص جميع أعضاء الوحدة لتحقيق التواصل الدائم مع جميع الطلاب من الذكور والفتيات، وما يتم استقباله من شكاوى رسمية أو غير رسمية، وكيفية التعامل مع كل منها في سرية تامة، وما يتم من خلال مسار الإحالة، وما يقدم من أشكال الدعم النفسي والخطوات القانونية للشاكيات إذا تطلب الأمر وآليات التوعية بأشكال العنف الموجه ضد المرأة والوقاية منه ومعالجة تبعاته وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويلعب الطلبة والطالبات المتطوعين دورا حيويا في التعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، لكي تتحقق مبادئ التمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسي.

أنواع العنف الإلكتروني وطرق الحماية منه

شملت ورشة العمل والتدريب محاضرة تحت عنوان العنف الإلكتروني وآليات الحماية، باعتبارها من ضمن أشكال العنف ضد المرأة، وهذا النوع من العنف يضم التحرش الإلكتروني والتشهير والابتزاز وانتحال الشخصية والتنمية الإلكتروني، ومناقشة أسباب العنف الرقمي؛ الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وكذلك آثار العنف الرقمي على الضحايا سواء النفسية والاقتصادية والاجتماعي، كما تم تناول آليات الحماية والوقاية من خلال نشر الوعي الرقمي، استخدام الخصوصية، التحقق من المعلومات، الإبلاغ عن العنف، ومناقشة دور الأسرة من خلال الرقابة وبناء الثقة وحماية المعلومات.

كما تناولت دور الأفراد في تفعيل آليات الوقاية والحماية من خلال الحذر من الغرباء، واستخدام كلمات مرور قوية، وتحديث البرامج، والتأكد من إعدادات الخصوصية، وعدم مشاركة معلومات حساسة، واستعراض القوانين المصرية لمكافحة الجرائم الرقمية وتفعيل العقوبات بشأنها وكيفية الابلاغ عن هذا النوع من الجرائم، مع التعريف بالأمن السيبراني، ودور منظمات المجتمع المدني وشركات التواصل الاجتماعي، والحكومات.

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