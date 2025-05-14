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كليات ومصروفات جامعة وادي النيل بالفيوم 2025

جامعة وادي النيل
جامعة وادي النيل بالفيوم
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تأسست جامعة وادي النيل، عام 2021 بناء على القرار الجمهوري 437، وهي تقع بمحافظة الفيوم بمنطقة دمو، وبدأت الدراسة بها العام الماضي 2024/ 2025.

وتحتوي جامعة وادي النيل على عدد كبير من الكليات المتميزة، رغم حداثة نشأتها، وأصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قرارا ببدء الدراسة بها بمرحلة البكالريوس اعتبارا من العام الدراسي الماضي.

كليات جامعة وادي النيل بالفيوم

تحتوى جامعة وادي النيل بالفيوم، على عدد من الكليات في مختلف القطاعات، والتي بدأت الدراسة بها رسميا وفقا لقرار وزير التعليم العالي هي كالآتي:
كلية طب الأسنان
كلية الصيدلة
كلية الهندسة
كلية التصميم والفنون التطبيقية
كلية العلوم الإنسانية
كلية العلوم الإدارية
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

مصروفات كليات جامعة وادي النيل بالفيوم

أعلنت جامعة وادي النيل عن مصروفاتها للعام الدراسي الماضي 2024/2025، ولم تعلن حتى الآن عن مصروفات العام الدراسي الجديد، إلا أنه تقرر أن تزيد المصروفات سنويا بنسبة 5% في مختلف الكليات.

 وجاءت مصاريف جامعة وادي النيل بالفيوم كالتالي:

  • كلية طب الفم والأسنان: 130 ألف جنيه، إضافة إلى تأمين معمل 5000 جينه، ورسوم إدارية 2000 جنيه، ورسوم ملف 1500 جنيه، ويبلغ إجمالي القسط الأول 78 ألف جنيه.
  • كلية الصيدلة الإكلينيكية: 100 ألف جنيه، وتأمين معمل 5000 جينه، إضافة إلى رسوم إدارية 2000 جنيه، ورسوم ملف 1500 جنيه، ويبلغ إجمالي القسط الأول 61 ألف و500 جنيه.
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه، وتأمين معمل 5000 جينه، إضافة إلى رسوم إدارية 2000 جنيه، ورسوم ملف 1500 جنيه، ويبلغ إجمالي القسط الأول 34 ألف جنيه.

وتتميز جامعة وادي النيل بالفيوم، بقربها من مدينة السادس من أكتوبر، ومحافظة بني سويف، وهي جامعة خاصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي.

طريقة التقديم لجامعة وادي النيل بالفيوم

يمكن لأي طالب يرغب في الالتحاق بإحدى كليات جامعة وادي النيل بالفيوم، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة واتباع الخطوات التالية:

  • الدخول للموقع الالكتروني للجامعة من هنــــــــــــــا.
  • الضغط على أيقونة إنشاء حساب.
  • قم بإنشاء الحساب الخاص بك من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

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