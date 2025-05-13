الثلاثاء 13 مايو 2025
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جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل عن منصة التحويلات الإلكترونية

ورشة العمل، فيتو
ورشة العمل، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن مركز معلومات الجامعة، نظم  بالتعاون مع مركز نظم المعلومات الإدارية M.I.S، وقطاع شئون التعليم والطلاب ورشة عمل عن "منصة التحويلات الإلكترونية" الخاصة بالجامعة، اليوم الثلاثاء، بمركز نظم المعلومات الإدارية.

أهداف ورشة العمل

وتهدف ورشة العمل الي مراجعة آليات التسجيل على المنصة الإلكترونية للجامعة، ومناقشة سُبل تحديث منصة التحويلات الإلكترونية للطلاب، تمهيدًا لفتح باب التحويلات خلال العام الجامعي القادم   2026/2025، بهدف الارتقاء بالخدمات الإلكترونية داخل المنظومة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الطلاب.

 

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حضر ورشة العمل الدكتورة شيماء يوسف صوفي المدير التنفيذي لنظم المعلومات الادارية M.I.S،  والدكتورة رحاب عبدالرؤوف مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، وريهام فتيح نائب المدير التنفيذي لنظم المعلومات الادارية M.I.S، وكامل محمد كامل مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وممثلي مركز نظم المعلومات الادارية M.I.S وإدارة القيد والتسجيل،

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