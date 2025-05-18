الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مشايخ الأوقاف في مطار القاهرة للرد على استفسارات الحجاج (صور)

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو
ads

حرص عدد من أئمة وزارة الأوقاف علي التواجد بين الحجاج في صالة الرحلات الموسمية في مطار القاهرة الدولي،  لتقديم النصائح لهم قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج،  وكذلك تقديم الإرشادات والرد علي كافة الاستفسارات. 

وشهد مطار القاهرة الدولي توافد أفواج الحجاج إلى صالة الرحلات الموسمية؛ استعدادا للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وسط استعدادات مكثفة من مطار القاهرة لراحة الحجاج وتقديم كافة التسهيلات. 

وتنطلق بعد قليل احتفالية شركة مصر للطيران لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1446هــ/2025 م، تحت رعاية الدكتور سامح  الحفني وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة.

طوارئ لاستقبال ضيوف الرحمن

وأعلن مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ لاستقبال ضيوف الرحمن، استعدادا لانطلاق موسم الحج لهذا العام من خلال تقديم كافة التيسيرات للحجاج وتلافي المعوقات التي تواجههم خلال فترة سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

وتحرص شركة ميناء القاهرة الجوي على عقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بسفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على توفير كافة سبل الراحة استعدادًا لموسم الحج، وبتوجيه من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع حالة الاستعداد عبر المطارات المصرية.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أيمن فوزي عرب، برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات لتقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن.

توفير كونترات إضافية لخدمة الحجاج ومنع التكدس

وأكد فوزي أنه تم تخصيص غرفة عمل تعمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة جداول الرحلات وحل أي طارئ، مع توفير فرق عمل لمساعدة ضيوف الرحمن على إنهاء إجراءات سفرهم، وتوفير عدد كبير من الكراسي المتحركة لخدمة الحجاج من كبار السن وذوي الهمم، وكراسي إضافية للانتظار، وكذلك توفير عدد كبير من عربات "اخدم نفسك"، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للحجاج عبر الترانزيت حتى مغادرتهم المطار، وتوفير كاونترات إضافية بالتنسيق مع شركات الطيران منعًا للتكدس.  

من جانبه، واصل مطار القاهرة استعداداته مع الجهات المختلفة العاملة في مطار القاهرة للتنسيق النهائي حول خطة العمل والأداء خلال سفر رحلات حجاج بيت الله الحرام، والتجهيزات الخاصة وكيفية تلافي أي مشاكل أو معوقات قد تطرأ خلال هذا الموسم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة اداء فريضة الحج أداء مناسك الحج الاراضي المقدسة الشركة القابضة لمصر للطيران الشركة المصرية القابضة للمطارات القابضة لمصر للطيران حجاج بيت الله الحرام سامح الحفني وزير الطيران شركة مصر للطيران صالة الرحلات الموسمية

مواد متعلقة

توافد الحجاج إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى السعودية (فيديو)

عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة Vidzeme بدولة لاتفيا

قافلة طبية من المركز القومي للبحوث تخدم 3200 مريض بمشاركة 15 طبيبًا في 6 أكتوبر

جامعة عين شمس وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان تدريبا ميدانيا لمتطوعي محاربة التعاطي

فتح باب التقدم لإنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين

اليوم، احتفالية كبرى في مطار القاهرة لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام

متحف الزعفران بجامعة عين شمس ينظم اليوم احتفالية كبرى

القومي للبحوث يقدم روشتة التغذية السليمة للطلاب في فترة الامتحانات (فيديو)

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إعلان مسيء من إحدى شركات الاتصالات

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

بعد إعلان استشهاد شقيق زعيم حماس.. عودة زكريا السنوار للحياة بعد نقله لثلاجة الموتى

السيسي يستقبل كبير مستشاري ترامب للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية

تحديثات جديدة طال انتظارها في تطبيق واتساب، تعرف عليها

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية