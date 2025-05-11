بعثة الحج الطبية: تخصيص 29 عيادة بمكة والمدينة لخدمة الحجاج المصريين

قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس البعثة الطبية للحج، إنه تم تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات على مدار الـ24 ساعة، ويشمل الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية.

إجراءات فحص وتسلم شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء إجراءات فحص وتسلم شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تم شحنها من مطار القاهرة إلى مطار جدة، والخاصة بالبعثة الطبية المصرية لموسم الحج 1446 هـ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين.

التواصل مع السلطات الصحية السعودية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفدًا يضم 16 طبيبا وإداريا، برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس البعثة الطبية المصرية، وصل مطار جدة لمعاينة مقرات العيادات المقرر تشغيلها لخدمة الحجاج المصريين، كما تم التواصل مع السلطات الصحية السعودية لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح العيادات.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوفد اجتمع مع الأطراف المعنية بالبعثات الرسمية المصرية للتعاون والعمل سويا، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للحجاج، منوها إلى تجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج، بالتعاون مع وزارة الداخلية تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.